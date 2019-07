Polizei Köln

POL-K: 190708-4-K Stadtbahn kollidiert mit Lkw - zwei verletzte Personen

Köln (ots)

Am Montagmittag (8. Juli) sind bei einem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lkw zwei Personen (m28, w51) in Köln-Deutz leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen soll der Fahrer eines Betonmischers (43) gegen 13 Uhr verbotswidrig auf der Deutz-Mülheimer Straße in Höhe des Messeeingangs Ost links abgebogen sein. Dabei kollidierte er mit der in Richtung Bocklemünd fahrenden Linie 4. Rettungskräfte brachten den Bahnfahrer und einen weiblichen Fahrgast in Krankenhäuser. Durch den Zusammenstoß entstand an der Stadtbahn und dem Lkw erheblicher Sachschaden. (mw)

