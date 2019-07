Polizei Köln

POL-K: 190708-2-K 21 Fahrradfahrer nach Verkehrsunfällen am Wochenende verletzt - Fünf davon schwer

Köln (ots)

Am vergangenen Wochenende (5.-7.Juli) sind insgesamt 21 Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen im Kölner Stadtgebiet verletzt worden. Fünf der Biker (80w, 57m, 32m, 37w, 36m) erlitten so schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten.

Kurzfassung der fünf Verkehrsunfallsituationen, die schwere Verletzungen zur Folge hatten:

Abbiegender Pkw:

Am Freitagabend (5. Juli) erfasste ein abbiegender Ford Ka-Fahrer (18) in Köln-Weidenpesch eine 80-jährige Fahrradfahrerin, als er gegen 19 Uhr von der Friedrich-Karl-Straße nach rechts in die Neusser Straße abbog.

Sturz mit rund 1,8 Promille:

Am Samstagabend (6. Juli) zog sich ein alkoholisierter 57-Jähriger im Stadtteil Wahn schwere Gesichtsverletzungen zu, als er gegen 21.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Schotterweg neben der Straße "Am Bahnhof" stürzte.

Vom Pedal gerutscht und überschlagen:

Am Sonntagmorgen (7. Juli) rutschte ein 32-Jähriger auf der Aachener Straße im Stadtteil Braunsfeld derart unglücklich vom Pedal eines gemieteten Fahrrades ab, dass er in Höhe des Maarwegs mit dem Fuß in das Vorderrad geriet und kopfüber auf dem Radweg aufschlug.

Fahrradfahrer (37) wird durch plötzlich öffnende Pkw-Tür "vom Fahrrad geholt":

Um 20.30 Uhr desselben Tages öffnete ein Smart-Fahrer (35) auf der Luxemburger Straße in Neustadt-Süd die Fahrertür und brachte einen 37-jährigen Radfahrer zu Fall.

Rotlichtfahrt und unter Alkohol unterwegs:

Bislang nicht abschließend geklärt ist der schwere Sturz eines mit rund 0,6 Promille alkoholisierten Fahrradfahrers (36) in Höhe der Balthasar Straße im Stadtteil Neustadt-Nord. Nach eigener Aussage wollte der Mann die Krefelder Straße an der Grünlicht zeigenden Fußgängerampel überqueren. Ein 28 Jahre alter Radfahrer soll auf der Krefelder Straße in Richtung Innere Kanalstraße "bei Rot" durchgefahren sein. In Höhe der Einmündung zur Krefelder Straße will der Gestürzte eine Vollbremsung gemacht haben, um einen Zusammenstoß mit dem kreuzenden Radfahrer zu verhindern. (as)

