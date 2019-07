Polizei Köln

POL-K: 190707-3-K Polizei stellt mutmaßliche Einbrecher nach Verfolgung durch die Kölner Innenstadt - Vorläufige Festnahme

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht zu Sonntag (7. Juli) ein mutmaßliches Einbrecherduo (25, 25) in der Altstadt-Süd auf frischer Tat ertappt und nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen. Als die über den Notruf "110" gerufenen Beamten gegen 3 Uhr in der Thieboldsgasse eintrafen, kamen ihnen die beiden Männer mit Bierflaschen in der Hand aus dem Bungalow entgegen. Umgehend flüchteten diese zu Fuß in Richtung Neumarkt. Sie kamen jedoch nicht weit.

Das Diebesgut, einen Flachbildfernseher und einen Bohrhammer ließen die Männer am Tatort zurück. (no)

