Polizei Köln

POL-K: 190707-3-K Fußgängerin läuft in Pkw - Lebensgefahr

Köln (ots)

Am Samstag (6. Juli) hat sich eine Fußgängerin (86) in Köln-Raderberg beim Zusammenstoß mit einem Audi (Fahrerin 54) gegen 10 Uhr lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Nach ersten Ermittlungen war die 54-Jährige auf der Marktstraße in Richtung Bonner Straße unterwegs. Hier erfasste sie die Seniorin, die plötzlich zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße trat. Bei dem Zusammenstoß schleuderte die 86-Jährige mehrere Meter durch die Luft. Rettungskräfte fuhren sie in ein Krankenhaus. (no)

