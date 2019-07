Polizei Köln

POL-K: 190707-2-K Brandstiftung Leverkusener Kiosk - Personenfahndung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln nach zwei Unbekannten, die am Freitag (8. Februar) gegen 1.40 Uhr in Leverkusen-Wiesdorf einen Kiosk aufgebrochen und in Brand gesetzt haben sollen. Die beiden mutmaßlichen Brandstifter flüchteten ohne Beute aus dem Büdchen, Am Stadtpark, ließen jedoch neben zwei Brecheisen auch einen Handschuh zurück. Auf einem der Brecheisen ist der Schriftzug "SADNAN" oder "SADNAY" händisch eingeritzt.

Die Ermittler fragen:

Wer hat die auf den Fotos abgebildeten Männer zur Tatzeit in der Nähe des Kiosks beobachtet?

Wer kennt die Unbekannten und kann Angaben über ihren Aufenthaltsort machen?

Wer kennt den Besitzer des Brecheisens mit dem eingeritzten Schriftzug "SADNAN" oder "SADNAY"?

Hinweise nimmt die Polizei Köln telefonisch unter der Rufnummer 0221 2290 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell