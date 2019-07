Polizei Köln

POL-K: 190706-1-K Razzia in Gaststätte - Tatverdächtiger wegen versuchten Tötungsdelikts weiter auf der Flucht

Köln (ots)

(Nachtrag zu Pressemitteilung vom 26. Juni, Ziffer 3)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Fahnder der Polizei Köln haben am Freitagabend (5. Juli) in einer Gaststätte auf der Buchheimer Straße in Köln-Mülheim Personenkontrollen durchgeführt. Ermittlungen der Mordkommission ergaben, dass sich einer der mittlerweile identifizierten Tatverdächtigen der Messerstecherei vom 25. Juni dort regelmäßig aufhält. Gestern Abend trafen die Beamten zwar den Gesuchten nicht an, dafür nahmen sie einen albanischen Staatsbürger (44) wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts fest. Mitarbeiter der Stadt Köln stellten zudem Bargeld und ein Fahrzeug sicher.

Dem Gesuchten wird vorgeworfen, am 25. Juni an einer Auseinandersetzung vor der Stadtbibliothek am Josef-Haubrich-Hof beteiligt gewesen zu sein. Ein 35 Jahre alter Kölner erlitt bei dem Angriff mehrere Stichverletzungen und wurde lebensgefährlich verletzt. Sein Gesundheitszustand hat sich zwischenzeitlich stabilisiert. (mw)

