POL-K: 190705-5-K/BAB Mehrere Verletzte nach Auffahrunfällen auf BAB 59

Köln (ots)

Am Freitagnachmittag (5. Juli) sind auf der Bundesautobahn 59 in Höhe der Anschlussstelle Wahn bei Auffahrunfällen in beiden Fahrtrichtungen insgesamt zehn Personen verletzt worden. Eine Frau (50) musste von Rettungskräfte aus ihrem demolierten Kastenwagen befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. In Fahrtrichtung Köln staute sich der Verkehr aufgrund des Unfalls auf mehr als 7 Kilometer.

Gegen 14.20 Uhr hatte sich der Verkehr in Fahrtrichtung Köln teilweise bis zum Stillstand aufgestaut. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 50-Jährige auf dem linken der beiden Fahrstreifen auf einen grauen Infiniti (Fahrer: 40; Mitfahrerinnen: 39, 54; Kinder: w4, m6) auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch ein VW Golf (Fahrer: 36; Beifahrer: 11) und ein VW Vox mit drei Insassen ineinander geschoben. Lediglich der VW Vox konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Alle anderen Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Nur wenige Minuten später fuhr ein blauer VW Golf (Fahrer: 81) in Gegenrichtung auf dem Überholstreifen auf einen weißen Mercedes (Fahrer: 53) auf. Dort hatte sich aufgrund des vorangegangenen Unfalls ebenfalls ein Stau gebildet. Glücklicherweise erlitten beide Männer lediglich leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten mit schweren Sachschäden abgeschleppt werden. (as)

