Polizei Köln

POL-K: 190705-3-K Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht mit E-Scootern

Zeugensuche

Köln (ots)

Am späten Donnerstagabend (4. Juli) hat bereits der zweite alkoholisierte E-Scooter-Fahrer innerhalb einer Woche Polizisten zur Wache begleitet. Neben einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt mit einem Atemalkoholwert von mehr als 1,3 Promille steht dem jungen Mann weiterer Ärger ins Haus, da der Roller keine EU-Typengenehmigung hatte und auch nicht versichert war. Der 19-Jährige war um 23.30 Uhr auf der Vogelsanger Straße in Höhe der Bismarckstraße bei Rot über Kreuzung gefahren und dabei einer Streife aufgefallen.

Derweil fahndet die Polizei nach dem Fahrer eines E-Scooters, der am Mittwochmittag (3. Juli) um kurz nach 13 Uhr einen Schüler (14) auf der Alarichstraße in Köln-Deutz angefahren und einfach weitergefahren sein soll. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 14-Jährige eine Armfraktur und liegt nach einer Operation jetzt im Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr den Unfall gegenüber der Zufahrt zum Eduardus-Krankenhaus mitbekommen haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter Tel. 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell