Polizei Köln

POL-K: 190705-1-K Ein Polizist ist immer im Dienst - Pech für Fahrraddieb!

Köln (ots)

Polizisten kennen ihre Intensivtäter, die sich auf den Fahrraddiebstahl konzentriert haben. Da hilft den Dieben auch nicht, dass ein Polizist mal frei hat. So geschehen am Donnerstagnachmittag (4. Juli) in Köln-Sülz. Ein Beamter der Innenstadtwache erkannte einen 50-Jährigen, den seine Kollegen erst kürzlich mehrfach nach Fahrraddiebstählen festgenommen hatten. Als der "Bekannte" auf der Luxemburger Straße einen Fahrradständer abtrat und das Schloss eines anderen Fahrrads knackte, lotste der Polizist seine Kollegen zu dem Dieb, der inzwischen mit dem gestohlenen Rad in Richtung Innenstadt fuhr. Auf der Eifelstraße nahm eine Streife den notorischen Dieb ohne festen Wohnsitz fest

Nach zweimonatiger Zeit in Haft war der 50-Jährige erst seit Dienstag (2. Juli) wieder in Freiheit. Die Beamten der EG Fahrrad hatten dies den Wachen mitgeteilt. Der Festgenommene wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Ihm droht der Widerruf der Bewährung in vier weiteren Diebstahlsfällen. Auch hier hatte er es unter anderem auf Fahrräder abgesehen. (mw)

