POL-K: 190704-5-K/LEV Polizei fahndet nach vermisstem Carsten André BECKMANN

Mit einem Foto fahndet die Polizei Köln nach dem vermissten Carsten André Beckmann (47). Zuletzt wurde der 47-Jährige Kölner am 27. Juni in Eindhoven gesehen. Den von ihm genutzten BMW fanden niederländische Polizisten am 2. Juli Heel/Limburg. Alle Versuche, Kontakt zu Carsten André Beckmann aufzunehmen, sind gescheitert. Die Polizei geht nach aktuellen Hinweisen von einer erheblichen Selbstgefährdung des Gesuchten aus.

Carsten André Beckmann ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine athletische Statur und lange braune Haare. Er trägt einen Oberlippen- und Kinnbart. Einzelheiten zu seiner Bekleidung sind nicht bekannt.

Die Polizei Köln fragt: Wer hat den Vermissten gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise zu dem Gesuchten sind an das Kriminalkommissariat 62, unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu richten. (mw)

