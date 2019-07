Polizei Köln

POL-K: 190704-2-K Schwere Gesichtsfrakturen und Brustkorbprellung nach Zusammenstoß zweier Radfahrer

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (3. Juli) haben sich zwei Fahrradfahrer (48, 36) in Köln-Vingst bei einem Zusammenstoß schwerste Verletzungen zugezogen. Der 48-Jährige ist aufgrund seiner schweren Gesichtsfrakturen nicht vernehmungsfähig. Auch der zweite Radfahrer (36) liegt mit einer schweren Brustkorbprellung in einem Krankenhaus und kann sich an den genauen Unfallverlauf nicht erinnern.

Warum die Männer auf Höhe der Roddergasse miteinander kollidierten, ist bislang unklar. Offenbar waren sie gegen 17 Uhr auf dem zum Vingster Ring parallel verlaufenden Radweg in verschiedene Richtungen unterwegs.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (as)

