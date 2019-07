Polizei Köln

POL-K: 190703-1-K Tödlicher Verkehrsunfall auf der Militärringstraße

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Dienstabend (2. Juli) ist eine junge Frau (17) bei einem tragischen Verkehrsunfall in Köln-Müngersdorf getötet worden. Das Mercedes SLK Cabrio, in dem sie als Beifahrerin saß, war nach einem Überholmanöver des 18 Jahre alten Fahrers außer Kontrolle geraten und hatte sich überschlagen. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Nach ersten Ermittlungen soll der Kölner gegen 22.45 Uhr auf der rechten Spur der Militärringstraße in Richtung Aachener Straße gefahren sein. Kurz vor der Ausfahrt Widdersdorf überholte er laut Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit einen auf der linken Spur fahrenden VW und wechselte dann selbst auf die linke Spur. Beim Einscheren stieß der Sportwagen gegen die Mittelleitplanke und überschlug sich.

Polizisten stellten den Unfallwagen sicher. Die Unfallaufnahme dauerte bis in die frühen Morgenstunden. (mw)

