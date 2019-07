Polizei Köln

POL-K: 190702-5-K Kreditkartenbetrüger in Köln-Höhenhaus - Fotos

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Kripo Köln nach einem bislang unbekannten Kreditkartenbetrüger. Bereits am Dienstag (19. März) hat der Unbekannte an einem Geldautomaten am Thymianweg im Ortsteil Höhenhaus Bargeld abgehoben. Die von dem Gesuchten betrügerisch eingesetzte Karte war kurz zuvor auf dem Postweg zum rechtmäßigen Eigentümer abgefangen worden.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 33 bittet dringend um Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort des Abgebildeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell