Polizei Köln

POL-K: 190702-2-K/BAB Polizisten ahnden erneut Parkverstöße vor dem Flughafen KölnBonn

Köln (ots)

Trotz eindeutiger Beschilderung und öffentlicher Aufklärung haben erneut 15 Autofahrer an der Schrankenanlage des Flughafen KölnBonn kurz gehalten oder sogar geparkt. In der Nacht auf Dienstag (2. Juli) erhoben Polizisten 14 Verwarngelder bei denjenigen, die Parkgebühren sparen wollten und offensichtlich am Fahrbahnrand auf den Anruf "Wir kommen jetzt raus" warteten. Der "Parker" erhielt eine Anzeige, weil er sein Auto längere Zeit abgestellt hatte.

In den letzten Tagen hatten die Einsatzkräfte festgestellt, dass viele Autofahrer die Beschilderung ignorieren und so den Verkehr auf der Zufahrt zum Flughafen gefährden. Mit Blick auf die beginnende Ferienzeit und den damit verbundenen Reiseverkehr warnt die Polizei erneut ausdrücklich davor, vor dem Schrankenbereich zu halten oder zu parken. Die Polizei wird Verstöße konsequent mit Verwarngeldern von bis zu 35 Euro sowie Anzeigen ahnden. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell