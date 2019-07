Polizei Köln

POL-K: 190702-1-K/RBK Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Bergisch Gladbach

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Montagmorgen (1. Juli) ist ein 58 Jahre alter Mann in Bergisch Gladbach-Gronau bei Grabpflegearbeiten von einem jungen Mann (28) mit Gartenwerkzeugen angegriffen und schwer verletzt worden. Nach dem Anruf einer Zeugin waren Polizisten so schnell auf dem Friedhof am Refrather Weg, dass sie den 28-Jährigen noch davon abhalten konnten, das Opfer weiter zu würgen. Die Beamten versorgten den schwer, aber nicht lebensgefährlich Verletzten, nahmen den Tatverdächtigen fest und stellten Gartengeräte als mutmaßliche Tatwerkzeuge sicher.

Die Hintergründe der Tat, die sich gegen 8.20 Uhr ereignete, sind noch unklar. Die Polizei Köln geht von einer Tötungsabsicht aus und hat eine Mordkommission eingesetzt. Der offenbar psychisch kranke 28-Jährige soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell