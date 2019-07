Polizei Köln

POL-K: 190701-3-K Kleinkind aus Schwimmerbecken gezogen - Kind im Krankenhaus gestorben

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 6 vom 28. Juni

Der am vergangenen Donnerstag (27. Juni) in einem Schwimmbad in Köln Porz Zündorf verunglückte Junge ist am Freitagabend in der Klinik gestorben.

Die Polizei Köln ermittelt nun wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 und die weitere Zeugenvernehmungen dauern an. (cr)

