Polizei Köln

POL-K: 190630-4-K Container und Autos in Flammen - Polizei Köln sucht Zeugen

Köln (ots)

Bei einem Brand im Hinterhof eines Firmengeländes in Köln-Porz-Eil ist in der Nacht zu Sonntag (30. Juni) ein hoher Sachschaden entstanden. Zwei Baucontainer, ein Carport und zwei Lieferwagen standen in Flammen. Um kurz nach 1 Uhr hatte ein vorbeifahrender Zeuge das Feuer auf dem Gelände in der Ferdinand-Porsche-Straße bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen vom Brandort hat die Polizei Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koen@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 13 zu melden. (cr)

