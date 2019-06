Polizei Köln

POL-K: 190630-3-K Betrunkener Autofahrer kollidiert mit entgegenkommendem Wagen

Köln (ots)

Ein Mercedes-Fahrer (55) hat am Freitagabend (28. Juni) mit fast zwei Promille Alkohol im Blut einen Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. In Köln-Neubrück geriet er gegen 20.40 Uhr auf der Hans-Schulten-Straße in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Volkswagen zusammen. Dessen Fahrer (60) und seine Ehefrau (80) kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Polizisten ordneten eine Blutprobe bei dem Unfallfahrer an und stellten seinen Führerschein sicher.

Da der 55-Jährige dem Gespräch mit den Beamten vor Ort und auch auf der Wache kaum folgen konnte, verbrachte er den Rest der Nacht zur Ausnüchterung auf der Wache. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell