POL-K: 190630-2-K Fußgängerin läuft bei "Rot" über die Gleise und wird von Straßenbahn erfasst

Glück im Unglück hatte eine junge Frau in der Nacht zu Samstag in Deutz. Die 18-Jährige war laut mehrerer Zeugen gegen 23.30 Uhr in Höhe der KVB-Haltestelle "Drehbrücke" auf der Siegburger Straße über die Gleise gelaufen. Sie soll dabei eine Rotlicht zeigende Fußgängerampel missachtet haben. Eine Straßenbahnfahrerin (53) war zu diesem Zeitpunkt gerade von der Haltestelle losgefahren und leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Die Bahn erfasste die Fußgängerin, die daraufhin stürzte. Dabei erlitt die 18-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen lediglich leichte Verletzungen. (cr)

