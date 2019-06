Polizei Köln

POL-K: 190630-1-K Zeugensuche nach Unfall zwischen Porsche Carrera und Roller

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Porsche Carrera und einem Rollerfahrer (53) am Donnerstagabend (28. Juni) in Köln-Meschenich sucht die Polizei nach Zeugen. Der 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Nach aktuellen Ermittlungsstand war der Porschefahrer (45) auf der Brühler Landstraße in Richtung Süden unterwegs. In Höhe der Einmündung Brühler Landstraße/Alte Fischenicher Straße wendete der Sportwagen und fuhr hierfür über eine durchgezogene Linie. Der Rollerfahrer, der im Gegenverkehr auf der Brühler Landstraße in Richtung Köln fuhr, prallte gegen das Heck des Wagens und stürzte. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

