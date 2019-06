Polizei Köln

POL-K: 190628-9-K Ladendiebe arbeiteten mit Störsender und hatten drei Haftbefehle - Festnahme!

Köln (ots)

Sie waren in Warenhäusern in der City und in Weiden unterwegs und machten sich vermutlich in mindestens sieben Fällen die Taschen voll. Aufmerksame Ladendetektive haben am Donnerstagabend ein Diebes-Pärchen (sie 29, er 48) in der Innenstadt auf frischer Tat geschnappt. Wie sich herausstellte, lagen gegen den Mann bereits drei Haftbefehle vor.

In dem aktuellen Fall beobachtete einer der Detektive das Duo, als es in einem Kaufhaus einen Elektrorasierer im Wert von knapp 200 Euro einsteckte. Das Gerät war gegen Diebstahl speziell gesichert. Mit einem Störsender, den die Frau in einer zuvor gestohlenen Tasche hatte, verließ das Paar das Geschäft, ohne den Alarm auszulösen. Auf der Breite Straße sprachen drei Mitarbeiter des Sicherheitspersonals der Kaufhauskette die Diebe an und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Ausweis, den der Verdächtige den Beamten vorlegte, war eine Totalfälschung. Auf der Wache stellte sich nach der erkennungsdienstlichen Behandlung heraus, dass das Pärchen keinen festen Wohnsitz hat. Derzeit überprüfen die Ermittler anhand von Videoaufnahmen unterschiedlicher Geschäfte, ob die Festgenommenen für weitere Taten in Frage kommen. (cr)

