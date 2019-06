Polizei Köln

POL-K: 190628-7-K Betrüger in Kölner Altstadt festgenommen

Köln (ots)

Dank aufmerksamer Verkäufer hat die Polizei am Donnerstagnachmittag (27. Juni) einen Betrüger (41) in der Kölner Altstadt festgenommen. Dem 41-Jährigen wird vorgeworfen, mittels ungedeckten Gutscheinkarten hochwertige Waren im Wert von über 3000 Euro ergaunert zu haben.

Nach ersten Ermittlungen suchte der 41-Jährige ab 11 Uhr mehrere Marken-Geschäfte in einer Einkaufspassage in der Mittelstraße auf. An der Kasse legte er zur Bezahlung jeweils die - Kreditkarten nachempfundenen - Karten vor.

Gegen 18.15 Uhr scheiterte der Betrüger bei einem erneuten Versuch, Ware im Wert von über 7000 Euro zu kaufen. Eine Sicherheitsfirma warnte die Verkäufer, die den Betrüger erkannten und die Polizei alarmierten. (ph)

