POL-K: 190628-4-K Drei Radfahrer ohne Fremdverschulden schwer verletzt

Bei Fahrradunfällen ohne Fremdeinwirkung haben sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag (28. Juni) zwei Männer (44, 33) und eine Frau (25) schwer verletzt. Bei beiden Männern stellten die Polizisten eine deutliche Alkoholisierung fest. Für die junge Radfahrerin endete die Fahrt heute Mittag nach Kontakt mit einem Poller ebenfalls im Krankenhaus.

Gegen 21 Uhr soll der 44-Jährige nach Zeugenaussagen auf der Widdersdorfer Straße in Köln- Müngersdorf vom Rad gefallen sein und sich so schwere Kopfverletzungen zugezogen haben, dass er kurzzeitig nicht bei Bewusstsein war. Als der Kölner wieder zu sich kam und der eingetroffene Notarzt ihn über die hinzugerufene Polizei informierte, stieg er von der Trage des Rettungswagens direkt wieder auf sein Rad. Er kam allerdings nicht weit. An der Kreuzung stieß er mit einem Pkw zusammen. Als er erneut davonfahren wollte, hielten Zeugen ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Einen deutlich höheren Wert (2,3 Promille) zeigte das Alkotestgerät bei einem 33-jährigen Radfahrer, der gegen 3 Uhr in Ehrenfeld gegen einen auf der Lichtstraße geparkten Pkw fuhr und stürzte.

Beim dritten Unfall heute gegen 11.30 Uhr dürfte die 25-Jährige nach ersten Ermittlungen die Poller auf der Richard-Wagner-Straße in Höhe der Engelbertstraße schlichtweg übersehen haben. Sie blieb mit den Pedalen daran hängen und zog sich beim Sturz über den Lenker Verletzungen an Hüfte und Ellbogen zu. (no)

