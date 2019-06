Polizei Köln

POL-K: 190628-3-K Zeugensuche nach Raub auf Tankstelle in Ostheim!

Köln (ots)

Ein maskierter und bewaffneter Räuber hat in der Nacht auf Freitag (28. Juni) eine Tankstelle auf der Rösrather Straße im Stadtteil Ostheim überfallen. Gegen 3 Uhr betrat der unbekannte Täter die Tankstelle und bedrohte den Angestellten (53) an der Kasse mit einem unbekannten Gegenstand. Der Aufforderung "Geld, Geld, gib Geld!" kam der 53-Jährige nach. Ein Mittäter stand vor dem Gebäude "Schmiere". Mit Bargeld aus der Kasse flüchteten die Gesuchten in Richtung Frankfurter Straße.

Die Polizei Köln fahndet nach dem etwa 20 bis 30 Jahre alten und circa 1,60 bis 1,65 Meter großen und schlanken Haupttäter. Der Gesuchte war mit blauen Jeans und einem hellblauen Kapuzenpullover bekleidet, deren Kapuze er ins Gesicht gezogen hatte. Maskiert war er mit einem dunklen Schal. Zusätzlich trug er Handschuhe. Seinen Mittäter beschreibt der Zeuge als schlanken und etwa 1,60 bis 1,65 Meter großen Mann. Bekleidet war dieser mit einer dunklen Hose und einem dunklen Kapuzenpullover.

Die Ermittler prüfen einen Tatzusammenhang mit einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Köln-Merheim vom 4. Mai (siehe auch Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4262905 undhttps://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4267197). Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (mw)

