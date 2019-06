Polizei Köln

POL-K: 190628-1-K Räuber tritt Rentner (80) mehrfach ins Gesicht und flüchtet auf erbeutetem Rad - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 1 vom 3. Juni

Nach dem Angriff auf einen Rentner (80) am Bahnhof Rodenkirchen, haben zivile Fahnder der Polizei Köln den mutmaßlichen Täter in der Kölner Innenstadt festgenommen. Der 19-Jährige ist dringend verdächtig, den Senior am 1. Juni auf dem Bahnsteig zusammengeschlagen und ihm das Fahrrad geraubt zu haben. Er ist hinreichend wegen Körperverletzungs- und Drogendelikten bei der Polizei bekannt und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach Auswertung des Videomaterials der KVB-Überwachungskameras am Bahnhof und nach umfangreichen Ermittlungen hatten Polizeibeamte die Identität des mutmaßlichen Angreifers herausgefunden und ihn in der Wohnung einer Verwandten festgenommen. (cr)

