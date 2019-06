Polizei Köln

POL-K: 190627-6-K Ein Fahrrad auf Irrwegen....

Köln (ots)

Wem gehört nun das weiße Mountainbike der Marke "Gary Fisher Genesis 2.0"? Diese Frage stellt sich derzeit die EG Fahrrad, nachdem Zivilfahnder am Mittwochnachmittag (26. Juni) in der Kölner Innenstadt einen Fahrraddieb (39) in flagranti erwischten und das erbeutete Rad zur Wache in der Stolkgasse brachten. Die Suche nach dem Eigentümer hatte noch nicht begonnen, als ein 56-jähriger Rösrather wenige Stunden später auf der Wache erschien, um den Diebstahl des sichergestellten Fahrrads zu melden. Die Herkunft des Mountainbikes bleibt jedoch zweifelhaft. Denn der 56-Jährige hat keinen Eigentumsnachweis und will das Rad kurz zuvor für 50 Euro von einem Unbekannten auf der Straße gekauft haben. So bleibt das Zweirad bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse bei der Polizei.

Der 39-Jährige hatte unter den Augen der Polizisten gegen 16.15 Uhr in der Straße "Am Hof" das Fahrradschloss mit einem Bolzenschneider geknackt. (cs)

