Polizei Köln

POL-K: 190627-5-LEV Suche nach vermisstem Leverkusener im Silbersee

Köln (ots)

Seit Mittwochabend (26. Juni) suchen Feuerwehr- und Polizeikräfte am und im "großen Silbersee" in Leverkusen-Küppersteg intensiv nach einem vermissten 41-Jährigen. Heute (27. Juni) Morgen kreiste ein Polizeihubschrauber über dem stehenden Gewässer - ergebnislos.

Zusammen mit seinem Bruder (38) und mehreren Bekannten hatte der Vermisste ab etwa 20.30 Uhr am Seeufer Alkohol konsumiert. Der 38-Jährige gab später gegenüber den eingesetzten Polizisten an, dass er die Gruppe kurzzeitig verlassen habe, um weitere Getränke zu besorgen. Als er gegen 21.45 Uhr zum See zurückkam, habe er seinen Bruder nicht mehr angetroffen. In Ufernähe fand der Jüngere dann das Fahrrad seines Angehörigen mit dort abgelegter Bekleidung. Polizeiliche Ermittlungen - unter anderem an der Wohnanschrift des Vermissten - führten nicht zu seiner Auffindung.

In den Nachmittagsstunden werden ein Spürhund und Taucher der Polizei die Suche im See fortsetzen. Das Ordnungsamt der Stadt Leverkusen hat den Zugang zum Silbersee für Besucher und Badegäste gesperrt. (cg)

