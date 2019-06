Polizei Köln

POL-K: 190627-4-K Männer manipulieren Spielautomaten - Festnahme

Köln (ots)

Polizisten haben zwei mutmaßliche Automatenknacker (47, 55) in einer Spielhalle in der Kölner Altstadt festgenommen. Mit selbstgebautem Werkzeug hatten die zwei Männer am Mittwochabend in dem Betrieb auf der Greesbergstraße einen Spielautomaten manipuliert.

Mitarbeiter (52, 60) teilten den Polizisten mit, dass die beiden Tatverdächtigen bereits am vergangenen Mittwoch (19. Juni) auf gleiche Weise an einem Automaten im gleichen Betrieb hantiert und Geld erbeutet haben sollen. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. In beiden Fällen wurden die Männer von einer Videokamera gefilmt. (ph)

