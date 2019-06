Polizei Köln

POL-K: 190627-3-K Zeugensuche nach Straßenraub in Chorweiler

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach zwei etwa 12 Jahre alten Jungen, die am Mittwochmittag (26. Juni) in Köln-Chorweiler versucht haben sollen, eine Kölnerin (50) zu überfallen. Die Kölnerin war nach eigenen Angaben gegen 13.30 Uhr auf der Florenzer Straße in Richtung Athener Ring unterwegs, als sie einen Stoß spürte und nach vorne fiel, während jemand an ihrer Tasche zog. Die Jungen schafften es nicht, ihr die Tasche zu entreißen und flüchteten letztlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Die 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Gesuchten sollen dunkle Haare haben und zur Tatzeit kurze Hosen getragen haben. Hinweise zu dem Raubversuch sowie den Flüchtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw)

