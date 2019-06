Polizei Köln

POL-K: 190627-2-K Fahrgast in Bus bei Notbremsung verletzt - Polizei sucht flüchtige Cabriolet-Fahrerin

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach der Fahrerin eines schwarzen VW Beatle-Cabriolet. Sie wird verdächtigt, am Mittwoch (26. Juni) einen KVB-Bus in Bocklemünd/Mengenich ausgebremst zu haben. Bei der Notbremsung schleuderte eine Frau (63) im Bus gegen eine Glasabtrennung und verletzte sich.

Um kurz nach 12.30 Uhr fuhr die Busfahrerin (47) der Linie 126 auf der Grevenbroicher Straße in Richtung obere Dorfstraße. Sie wollte gerade die nächste Haltestelle anfahren, als die Cabrio-Fahrerin auf der Straße wendete und von links vor den Bus zog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stieg die Busfahrerin auf die Bremse.

Obwohl die 47-Jährige die VW-Fahrerin ansprach, entfernte sich die Unfallverursacherin vom Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Hinweise an die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell