Polizei Köln

POL-K: 190627-1-K Drei Zweiradunfälle - Drei Schwerverletzte

Köln (ots)

Am Mittwoch (26. Juni) haben zwei Radfahrer (61, 43) und ein Leichtkraftradfahrer (36) bei Stürzen im Kölner Stadtgebiet schwere Verletzungen davongetragen. Rettungskräfte fuhren die Kölner in Krankenhäuser.

In Rodenkirchen geriet eine 25-Jährige Radfahrerin auf die Gegenfahrbahn des zweispurigen Radwegs am Rodenkirchener Leinpfad und stieß gegen 16.30 Uhr mit einem 61-Jährigen zusammen. Der 61- Jährige zog sich eine Schulterverletzung zu. Nur zwanzig Minuten später stürzte in der Neustadt-Nord der Fahrer (36) einer grauen Piaggio-Rollers ohne Fremdeinwirkung auf dem Konrad-Adenauer Ufer an der Ecke Theodor-Heuss-Ring. Ebenfalls ohne Fremdeinwirkung kam ein 43- jähriger Radfahrer gegen 20.50 Uhr auf der Dürener Straße in Lindenthal zu Fall. (no)

