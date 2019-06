Polizei Köln

POL-K: 190625-6-K Geschlagen, getreten und beraubt - Polizei Köln sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen Passanten (43) in Holweide sucht die Polizei Köln nun mit einem Fahndungsfoto nach einem der mutmaßlichen Täter sowie weiteren Zeugen. Das Foto stammt aus einer Überwachungskamera einer Tankstelle in unmittelbarer Tatortnähe und soll einen der mutmaßlich Beteiligten des Überfalls zeigen.

Der 43-Jährige war in der Nacht zum 21. Mai gegen 0.50 Uhr im Bereich der Steyler Straße unterwegs, als er von zwei unbekannten Tätern angegriffen wurde. Das Duo forderte Geld und Handy von dem Mann. Laut des 43-Jährigen schlugen und traten die Angreifer auf ihn ein, als er der Aufforderung nicht unmittelbar nachkam. Anschließend flüchteten die Räuber mit dem Portemonnaie und dem Smartphone ihres Opfers. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Hinweise an die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cr)

