POL-K: 190625-5-K Eigentümer erkennen gestohlenes Mountainbike mit Kinderanhänger bei Facebook wieder

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 21. Juni (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4303383)

Nachdem Polizisten an Fronleichnam (20. Juni) Dank zweier aufmerksamer Zeugen einen Fahrraddieb in der Kölner Innenstadt auf frischer Tat erwischt hatten, haben sich mittlerweile die bis dahin unbekannten Eigentümer des Rads bei der Ermittlungsgruppe Fahrrad gemeldet. Das Kölner Ehepaar (38w, 40m) hatten ihre gestohlene "Familienkutsche" auf einem von der Polizei Köln bei Facebook veröffentlichten Fahndungsfoto erkannt. Den Diebstahl hatte der Familienvater bereits am Donnerstag bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof gemeldet. (cs)

