POL-K: 190624-2-K Fahndung nach Räubern

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach zwei von vier jungen Räubern. Sie sollen einem Bonner (19) am 5. Juni Bargeld, ein Mobiltelefon sowie einen Rucksack geraubt und ihn über mehrere Stunden gegen seinen Willen festgehalten haben.

Nach Schilderungen des 19-Jährigen traf er gegen 3 Uhr auf der Suche nach einem Geldautomaten im Umfeld der Lanxess Arena auf die vier jungen Männer. Sie boten Hilfe an und gingen mit ihm zu einem Geldautomaten im Deutzer Bahnhof. Nachdem er das Geld gezogen hatte, wollte das Quartett plötzlich nach Nippes gefahren werden. Der 19-Jährige fühlte sich bedroht und folgte den Anweisungen, so auch, als die jungen Männer ihn aufforderten, in Nippes erneut an einem Automaten Bargeld zu ziehen. Nach Drohungen und Schlägen nahmen sie ihm das Geld sowie den Schlüssel seines Autos, sein Mobiltelefon und seinen Rucksack ab. Während er mit im Auto saß, fuhren die Tatverdächtigen durch den Kölner Norden und stiegen nacheinander an verschiedenen Stelle aus. Der Letzte gab dem 19-Jährigen sein Auto zurück.

Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort der auf den Fotos abgebildeten Personen nimmt das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw)

