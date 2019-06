Polizei Köln

POL-K: 190621-5-Lev Audi A8 nach Alleinunfall in Leverkusen beschlagnahmt - Verdacht des illegalen Rennens

Köln (ots)

Nach einem Alleinunfall hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln am Freitagnachmittag (21. Juni) in Leverkusen Opladen einen Audi A8 sowie Führerschein und Handy des Fahrers (19) sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen hatte der 19-Jährige gegen 14.15 Uhr die Kontrolle über den geliehenen Wagen verloren, war bei hoher Geschwindigkeit von der Campusallee abgekommen und in einer Böschung gelandet. Zuvor hatte er ein Verkehrszeichen sowie einen Bauzaun gerammt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam hat die Ermittlungen zum Vorwurf des illegalen Rennens aufgenommen. Fahrer und Beifahrer (19) blieben unverletzt. (no)

