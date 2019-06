Polizei Köln

POL-K: 190621-3-K Drei Motorradfahrer schwerverletzt in Kliniken

Köln (ots)

Über Fronleichnam (20. Juni) sind zwei Motorradfahrer bei Zusammenstößen mit Autos in Longerich und in der Innenstadt schwer verletzt worden. Auf der Autobahn 555 zwischen Bornheim und Wesseling stürzte ein weiterer Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung. Alle drei kamen mit Knochenbrüchen und Verdacht auf innere Verletzungen in Kliniken.

Der erste Unfall ereignete sich am frühen Mittwochabend (19. Juni), gegen 18.30 Uhr, als der Fahrer eines Mazda (61) an der Fahrbahnverengung der Mercatorstraße in Höhe Bergheimer Weg vor dem 39 Jahre alte Motorradfahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Der 39-Jährige fuhr auf den Mazda auf und wurde über das Auto geschleudert. Die Schilderungen der Unfallbeteiligten weichen voneinander ab. Die Polizei stellte das Motorrad sicher.

Zur gleichen Zeit beobachteten Zeugen, wie das Motorrad eines 24-jährigen Kölners auf der langen Geraden der BAB 555 zwischen Bornheim und Wesseling ins Schlingern geriet und gegen die rechte Leitplanke stieß. Der junge Mann flog nach Schilderung der Zeugen über die Leitplanke in eine Grünfläche. Auch hier stellten die Polizisten das Motorrad für die weiteren Unfalluntersuchungen sicher.

Am Donnerstag (20. Juni) verunglückte ein Triumph-Fahrer (46) beim Zusammenstoß mit einem Mercedes auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring. Nach Aussagen soll die 24 Jahre alte Mercedes-Fahrerin in Höhe der Goebenstraße, kurz vor dem links neben ihr fahrenden Motorrad, den Fahrstreifen gewechselt haben. (de)

