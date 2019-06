Polizei Köln

POL-K: 190621-2-K Mountainbike mit Kinderanhänger bei 30-jährigem Verdächtigen sichergestellt - Polizei sucht Besitzer - Fotos

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20. Juni) haben zwei aufmerksame Touristen (24w, 25m) in der Kölner Innenstadt die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Fahrraddiebs (30) geführt. Laut Aussage des Pärchens soll sich der 30-Jährige gegen 13.20 Uhr das am Breslauer Platz abgestellte Mountainbike mehrfach angesehen und am Schloss hantiert haben. Als er mit dem Rad wegfuhr, wählten die Zeugen aus Bayern den Notruf und lotsen Polizisten zu dem Verdächtigen in die Brandenburger Straße. Die Beamten nahmen den Mann, der bereits wegen Diebstahls- und Drogendelikten in Erscheinung getreten ist, mit zur Wache. Ob das entwendete Rad abgeschlossenen war, ist derzeit unklar. Polizisten fanden das unbeschädigte Zahlenschloss am Abstellort. Der mutmaßliche Dieb schweigt zu den Vorwürfen.

Die Polizei sucht mit Fotos nach dem rechtmäßigen Eigentümer des grauen Mountainbikes der Marke "Marin" und dem grünen Fahrradanhänger der Marke "Croozer". Dieser wird gebeten, sich bei der EG Fahrrad unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

