Polizei Köln

POL-K: 190619-2-K Ruhestörer wirft Glasflasche auf Polizisten

Köln (ots)

Nach dem Angriff mit einer Glasflasche haben Polizisten heute Nacht (19. Juni) einen betrunkenen Ruhestörer (30) im Stadtteil Mülheim in Gewahrsam genommen. Nachbarn hatten sich kurz nach Mitternacht wegen lauter Musik an die Polizei gewandt, die aus der Wohnung des Kölners auf der Dünnwalder Straße nach außen drang.

Um die Nachtruhe wieder herzustellen, klingelten die eingesetzten Beamten an der Wohnungstür des 30-Jährigen. Er öffnete die Tür und warf eine Glasflasche, die nur knapp am Kopf eines Polizisten vorbeiflog. Danach zog er sich kurz in seine Wohnung zurück. Wenig später kam er wieder in den Hausflur und ließ sich ohne weiteren Widerstand zur Ausnüchterung und für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache nehmen. (jk)

