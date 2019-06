Polizei Köln

POL-K: 190618-5-GL/K Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt in Odenthal

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Montagmorgen (17. Juni) haben Rettungskräfte gegen 6 Uhr einen Mann (63) mit einer Stichverletzung im Oberkörper in seiner Wohnung in Odenthal-Glöbusch gefunden. Der 63-Jährige erlag im Rettungswagen seinen Verletzungen. Die Ehefrau (60) steht derzeit im Verdacht, ihren Mann getötet zu haben. Sie hatte gegen 6 Uhr den Notruf der Feuerwehr gewählt. Die 60-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (cs)

