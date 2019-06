Polizei Köln

POL-K: 190618-4-K Tödlicher Verkehrsunfall in Köln-Grengel

Köln (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Dienstagmittag (18. Juni) nach der Kollision mit einem Kleintransporter an der Unfallstelle in Köln-Grengel seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Alte Kölner Straße bleibt voraussichtlich noch bis Nachmittags gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Kölner gegen 11.15 Uhr vom Grengeler Mauspfad auf die Alte Kölner Straße. In Höhe des Parkplatzes "Paradeplatz" soll der Fahrer des am Unfall beteiligten Renaults gewendet haben, um in die Gegenrichtung zu fahren.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert aktuell die Spurenlage. (ph)

