Polizei Köln

POL-K: 190618-2-K/BAB Autofahrer kollidiert mit Motorrad und flüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesautobahn 57 in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-Nord von Freitagmorgen (14. Juni). Ein inzwischen ermittelter Tatverdächtiger (72) aus Mülheim an der Ruhr soll gegen 7.15 Uhr mit seinem schwarzen BMW 540i in Richtung Köln gefahren sein und einen 49-jährigen Motorradfahrer auf einer roten BMW K10 seitlich touchiert haben. Obwohl der Motorradfahrer zu Fall kam und sich schwer verletzte, soll sich der Senior von der Unfallstelle entfernt haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph)

