POL-K: 190618-1-K Verkehrsunfall beim Abbiegen in Ehrenfeld - Vier Verletzte

Köln (ots)

Ein Citroen-Fahrer (26) ist am Montagabend (17. Juni) in Köln-Ehrenfeld beim Abbiegen mit einem Ford Galaxy zusammengestoßen. Rettungskräfte brachten ihn und seine Beifahrerin (19) schwer verletzt in eine Klinik. Die Insassen des Fords (20, 21) zogen sich leichte Verletzungen zu.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 26-Jährige auf der Widdersdorfer Straße in Richtung Innenstadt. Als er nach links auf die Oskar-Jäger-Straße abbog, kollidierte er mit dem 20-Jährigen. Der Ford schleuderte gegen die Fensterfront eines Geschäfts auf der Oskar-Jäger-Straße, der Citroen gegen einen Ampelmast.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Spuren an der Unfallstelle. Die Kreuzung war für mehrere Stunden gesperrt. (ph)

