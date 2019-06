Polizei Köln

POL-K: 190617-6-K Frontalzusammenstoß - vier Leichtverletzte

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (17. Juni) ist ein Skoda Fabia gegen 15.30 Uhr auf der Kaiserstraße in den Gegenverkehr geraten. In Höhe der KVB-Bushaltestelle Urbach rammte die 40 Jahre alte Fahrerin frontal eine Mercedes A-Klasse eines 54 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall schob sich das Heck des Mercedes in einen stehenden Bus. Der 54-Jährige sowie zwei Fahrgäste des Busses (31, 28) erlitten leichte Verletzungen. Die 40-Jährige erlitt einen Schock. Polizisten sperrten die Unfallstelle weiträumig ab. (no)

