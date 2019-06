Polizei Köln

POL-K: 190617-5-K Verhindertes Räuberduo flüchtet auf Fahrrad - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Sonntagabend (16. Juni) haben zwei junge Männer mit schwarzen, kurzen Haaren versucht, eine Kölnerin (59) an der Stadtbahnhaltestelle "Neufelder Straße" in Holweide zu berauben. Ohne Beute flüchtete das Duo auf einem mitgeführten schwarzen Herrenrad in Richtung Krankenhaus Holweide. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen.

Gegen 18.30 Uhr hatte die Geschädigte eigenen Angaben zufolge mit der Stadtbahn der Linie 18 die Haltestelle erreicht. Gemeinsam mit ihr stiegen die beiden späteren Angreifer aus: "Einer der Unbekannten ist etwa 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er war mit einem lila-farbenen Hemd, schwarzer Sportjacke und schwarzer Hose bekleidet", teilte die 59-Jährige später den aufnehmenden Polizisten mit. "Der Mann schob rechts neben mir das Fahrrad aus der Bahn." Auf ihrer linken Seite hätte sich der etwa 16-jährige, circa 1,60 Meter große Compagnon aufgehalten: "Der Unbekannte trug eine schwarze, kurze Jacke und Bluejeans", beschrieb die Kölnerin diesen Verdächtigen.

Unvermittelt hätten die Männer sie plötzlich angerempelt und versucht, ihr die Handtasche gewaltsam zu entreißen. Sie habe sich jedoch tatkräftig zur Wehr gesetzt, so dass die Räuber leer ausgegangen und weggeradelt seien.

Hinweise auf das flüchtige Duo werden erbeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell