Polizei Köln

POL-K: 190617-2-K Fahrradfahrerin bleibt in Hundeleine hängen - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Eine Hundeleine ist einer Radfahrerin (42) am Donnerstagmorgen (13. Juni) in Köln-Ehrenfeld auf dem Radweg der Butzweiler Straße "zum Verhängnis" geworden. Nach ihren Angaben verfing sie sich gegen 15.45 Uhr in Höhe der Franziska-Anneke-Straße in der Leine und stürzte über den Lenker. Der Hundebesitzer verließ die Unfallstelle mit seinem kleinen schwarzen Hund, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Es soll sich um einen 60-70 Jahre alten, circa 1,75-1,80 Meter großen, hellhaarigen Mann mit dickerem Bauch handeln. Das Verkehrskommissariat 2 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk)

