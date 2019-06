Polizei Köln

POL-K: 190617-1-K Radfahrerin erliegt schweren Unfallverletzungen - weitere Radler mit schweren Kopfverletzungen am vergangenen Wochenende

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (13. Juni) ist eine Radfahrerin (70) in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen, die sie sich am 4. Juni in Köln-Porz bei einem Unfall ohne Fremdeinwirkung zugezogen hatte. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4289540) Die Seniorin hatte sich an der Kreuzung Bergerstraße/Kopenhagener Straße beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Bordstein mit ihrem E-Bike überschlagen und war mit dem ungeschützten Hinterkopf auf einer Bordsteinkante aufgeschlagen. Seit Beginn des Jahres sind inzwischen vier Radfahrende in Köln bei Verkehrsunfällen zu Tode gekommen. 117 erlitten schwere Verletzungen. Auch am vergangenen Wochenende haben eine Radfahrerin (46) und ein Senior (81) bei Stürzen ohne Fremdeinwirkungen schwere Kopfverletzungen davongetragen. In beiden Fällen waren die Betroffenen ohne Helm unterwegs.

Unfälle vom vergangenen Wochenende

In der Nacht zu Samstag (15. Juni) geriet eine Fahrradfahrerin (46) auf der Zülpicher Straße mit ihrem Vorderrad in die Straßenbahnschienen und zog sich beim Sturz schwere Kopf-und Rückenverletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Am Sonntagmittag (16. Juni) verunglückte ein Senior (81) mit seinem E-Bike in Köln-Niehl. Auf der Emdener Straße stadtauswärts stürzte er ohne Fremdeinwirkung und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell