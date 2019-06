Polizei Köln

POL-K: 190616-2-K Kölner fährt gegen Laternenmast - Lebensgefahr

Köln (ots)

Ein Kölner (25) ist in der Nacht auf Sonntag (16. Juni) im Stadtteil Bilderstöckchen mit mehr als 1,5 Promille in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt. Rettungskräfte brachten den Schwerstverletzten in eine Klinik. Polizisten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Alkoholisierten.

Nach ersten Ermittlungen war der Mini-Fahrer gegen 1.15 Uhr auf dem Mauenheimer Gürtel in Richtung Ehrenfeld unterwegs. In einer Kurve geriet der 25-Jährige nach links gegen die Bordsteinkante, prallte frontal gegen die Laterne und schleuderte gegen eine Mauer. Polizisten zogen den Mann aus seinem Fahrzeug und leisteten Erste-Hilfe.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Spuren an der Unfallstelle. Der Mauenheimer Gürtel war für mehrere Stunden gesperrt. (ph)

