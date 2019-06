Polizei Köln

POL-K: 190614-9-K/Lev 34-Jähriger Mann vermisst

Polizei sucht 23 Jahre alten Leverkusener - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 14. Juni Ziffer 5 und 7

Bereits nach wenigen Stunden nach der Veröffentlichung der Fotos sind beide Männer wohlbehaltend angetroffen worden.

Der gesuchte Leverkusener ist am Freitagabend (14. Juni) gegen 19.45 Uhr in der Stauffenbergstraße in Leverkusen-Opladen von einer Besatzung eines Rettungswagens erkannt worden. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus.

Circa eine Stunde später erkannte eine Mitarbeiterin der Klinik, aus der der 34-Jährige abgängig war, den Gesuchten auf der Dr.-Simons-Straße in Köln-Deutz. Rettungskräfte brachten ihn zurück in die Klinik. (ph)

