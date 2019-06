Polizei Köln

POL-K: 190614-4-K Radfahrerinnen miteinander kollidiert - Seniorin schwer verletzt

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einer anderen Radfahrerin (47) ist eine Rentnerin (84) am Donnerstagnachmittag (13. Juni) in Köln-Müngersdorf gestürzt. Die 84-Jährige zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt trug die Schwerverletzte keinen Helm.

Gegen 17.30 Uhr war die 47-Jährige auf dem Fahrradweg der Aachener Straße stadteinwärts unterwegs. Durch Klingelzeichen soll sie auf sich aufmerksam gemacht und dann überholt haben. Als beide Radfahrerinnen auf einer Höhe waren, soll die Rentnerin einen Schlenker nach links gemacht haben. Dadurch seien die Lenker der Räder zusammengestoßen und die Seniorin sei gestürzt.

Polizisten sicherten die Unfallstelle und leiteten während der Unfallaufnahme den Verkehr vom rechten Fahrstreifen auf den linken um. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell