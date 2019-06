Polizei Köln

POL-K: 190614-3-K Hehler versucht maßangefertigten Rennradrahmen an Zivilpolizisten zu verkaufen

Köln (ots)

Erneut ist ein mutmaßlicher Fahrradhehler (58) am Donnerstagmittag (13. Juni) im wahrsten Sinne des Wortes an die Falschen geraten: Ausgerechnet Zivilpolizisten wollte er einen aus einem Keller in der Kölner Innenstadt gestohlenen Rennradrahmen verkaufen. Der Eigentümer (57) hatte die mehrere Tausend Euro wertvolle Maßanfertigung der Marke "Wilier" Anfang Juni auf einer Verkaufsplattform im Internet entdeckt. Zur Übergabe in Köln-Sülz kamen Polizisten. Sie nahmen den Verdächtigen mit zur Wache und informierten den Eigentümer. Der Kölner bekam seinen Rahmen kurz darauf von den Ermittlern des Kriminalkommissariats 51 zurück. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell